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Мировое обозрение

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«Настя, ох ты и учудила»: Боец СВО устроил родильную палату для кошки на передовой

«Настя, ох ты и учудила»: Боец СВО устроил родильную палату для кошки на передовой

Казалось бы, война и роды — вещи несовместимые. Но на передовой свои законы. На днях в сети завирусилось видео, которое ломает стереотипы: российский боец принимает роды у бездомной кошки прямо в лесополосе.

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