«Ты не сделаешь этого. Это предательство», — BTS пытаются остановить Шугу от увольнения из группы

В связи с тем, что на Шугу участились словесные нападки пользователей сети, а также ему приходится разбираться с представителями закона, встречая на улицах и в государственных структурах смущенные взгляды, и сам музыкант испытывает неловкость, говоря о ситуации, в которую невольно вмешался.