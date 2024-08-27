«Ты не сделаешь этого. Это предательство», — BTS пытаются остановить Шугу от увольнения из группы

В связи с тем, что на Шугу участились словесные нападки пользователей сети, а также ему приходится разбираться с представителями закона, встречая на улицах и в государственных структурах смущенные взгляды, и сам музыкант испытывает неловкость, говоря о ситуации, в которую невольно вмешался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии