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5koleso.ru

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Гибриды набирают популярность в России: кроссоверы Esteo вышли в топ продаж

По данным «Автостата», в первый месяц осени Esteo V27 и Exlantix ET вошли в топ-3 продаж среди гибридных кроссоверов E-сегмента: на учет поставлено 549 и 507 автомобилей соответственно.

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