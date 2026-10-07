Гибриды набирают популярность в России: кроссоверы Esteo вышли в топ продаж

По данным «Автостата», в первый месяц осени Esteo V27 и Exlantix ET вошли в топ-3 продаж среди гибридных кроссоверов E-сегмента: на учет поставлено 549 и 507 автомобилей соответственно.
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