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Стивен Эй Смит: «Сиксерс» возьмут Леброну Джеймсу его 5-й титул. Но это все еще не 6. Второй величайший в истории»

Леброн Джеймс присоединился к «Сиксерс», которые до этого выменяли Джейлена Брауна. Команду считают одним из главных претендентов на титул в нынешнем чемпионате.

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