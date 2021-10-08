Мировое обозрение

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  • Сергей Чернов
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  • олег олейник
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  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден»: Трамп оправдался за «Северный поток-2»

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден»: Трамп оправдался за «Северный поток-2»

Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу проекта «Северный поток — 2». Он заявил, что его «разрешил» нынешний американский президент Джо Байден.

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