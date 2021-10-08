«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден»: Трамп оправдался за «Северный поток-2»

Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу проекта «Северный поток — 2». Он заявил, что его «разрешил» нынешний американский президент Джо Байден.
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