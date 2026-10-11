OpenRouter отдала отдел продаж ИИ-агенту и получила конверсию вдвое выше

Rasp обрабатывает входящие заявки, пишет брифинги и заполняет CRM за $30 в день, экономя команде из пяти человек 600 часов в месяц и сжимая цикл сделок на 34% Платформа OpenRouter внедрила собственного ИИ-агента Rasp в работу коммерческого отдела из пяти человек.