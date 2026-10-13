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Ученица Тутберидзе рассказала о работе с психологом

Ученица Тутберидзе рассказала о работе с психологом

Российская фигуристка Алёна Принёва рассказала, что она работала с психологом. «Да, я работала с психологом.

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