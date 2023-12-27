Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

Natalija Osminina

Любому понятно, что Европу будут делить. Как и Украину-цежЕвропу. Западную Украину отдадут Польше, Венгрии и Румынии. Венгрия в своих границах определилась. Румынам Путин объяснил, что Одесса - это русский город и немного еврейский. Поляки торгуются за территорию больше Львовской области - Ново- Франковскую и пр. Волынь в любом случае застолбил Батька. Ну, а дальше пойдет раздел самой Польши и Румынии. Как и Германии. Да и много чего.