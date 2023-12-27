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Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

Владимир Путин предложил раздел «по-братски»

Выступая на коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сделал, на мой взгляд, чрезвычайно важное заявление, которое следует привести полностью, а не в кратком изложении, как это обычно делают новостные агентства: «Единственным гарантом — тоже, я где-то уже говорил об этом, у меня это проскакивало — суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Любому понятно, что Европу будут делить. Как и Украину-цежЕвропу. Западную Украину отдадут Польше, Венгрии и Румынии. Венгрия в своих границах определилась. Румынам Путин объяснил, что Одесса - это русский город и немного еврейский. Поляки торгуются за территорию больше Львовской области - Ново- Франковскую и пр. Волынь в любом случае застолбил Батька. Ну, а дальше пойдет раздел самой Польши и Румынии. Как и Германии. Да и много чего.
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