Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, 6 апреля ставший рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, заявил, что его празднование рекордной шайбы, когда он бросился на лед и проскользил по нему, было спонтанным и не запланированным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии