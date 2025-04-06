Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, 6 апреля ставший рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, заявил, что его празднование рекордной шайбы, когда он бросился на лед и проскользил по нему, было спонтанным и не запланированным.