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  • Silver Kont
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    уродец конченый...Вратарь сборной У...

Овечкин — о праздновании рекордного гола: «Полная случайность. Я там споткнулся и упал»

Овечкин — о праздновании рекордного гола: «Полная случайность. Я там споткнулся и упал»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, 6 апреля ставший рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, заявил, что его празднование рекордной шайбы, когда он бросился на лед и проскользил по нему, было спонтанным и не запланированным.

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