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Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области

Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) призвал Вооруженные силы Российской Федерации выбить противника с Курской области и назвал это священным долгом военных.

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