В Петербурге начинаются соревнования по велоспорту. На некоторых улицах введут ограничения

В Петербурге 2 августа начнутся соревнования по велоспорту — они продлятся до 7 августа. В связи с этим в городе будут ограничивать движение в Приморском и Курортном районах, сообщает комитет по транспорту.
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