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Царьград

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Трагедия в Филадельфии: в разбившемся самолёте возвращался ребёнок из Мексики

Трагедия в Филадельфии: в разбившемся самолёте возвращался ребёнок из Мексики

В Филадельфии произошло крушение медицинского самолёта Learjet 55 с шестью людьми на борту, в том числе ребёнком из Мексики, возвращавшимся после лечения, организованного международной благотворительной организацией.

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