Тренер "Филадельфии" Торторелла заявил, что он восхищен голкипером Федотовым

Главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) признался, что доволен дебютом российского голкипера Ивана Федотова.
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