"Истекает «срок годности» британской агентуры в России, на что ненавязчиво Москва намекнула. Очень любопытно, как заерзали разные тараканчики и живность покрупнее, кормившаяся у британских структур."

Алексей Горшков

Ангосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! США я считаю частью англосаксонского мира, и каким-то ОЧЕНЬ "ЗАШИФРОВАННЫМ " великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими "шишками", где англичане сказали примерно следующее: "Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст вашей ругани мы вам пришлём)! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?! А тут - в наступившем веке и Китай стал экономически опережать англосаксов, и ДВАЖДЫ, казалось бы, уничтоженная в ХХ веке Россия "заерепенилась"...