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"Истекает «срок годности» британской агентуры в России, на что ненавязчиво Москва намекнула. Очень любопытно, как заерзали разные тараканчики и живность покрупнее, кормившаяся у британских структур."

"Истекает «срок годности» британской агентуры в России, на что ненавязчиво Москва намекнула. Очень любопытно, как заерзали разные тараканчики и живность покрупнее, кормившаяся у британских структур."

Вопрос, напугали ли мы Запад последними нашими политическими демаршами, является не праздным и неоднозначным.

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Комментарии
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Нина Грекова
Моё мнение. Может прошло время намёков? Пора уже в открытую говорить. Британия, возможно опаснее США. А не пора ли кровавого клоуна, взять за одно место (он НЕ Президент) а обычный кровавый клоун, доставить в Москву и сделать показательный международный суд (со Странами БРИКС)?
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15 час.
Алексей Горшков
Ангосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! США я считаю частью англосаксонского мира, и каким-то ОЧЕНЬ &quot;ЗАШИФРОВАННЫМ &quot; великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими &quot;шишками&quot;, где англичане сказали примерно следующее: &quot;Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст вашей ругани мы вам пришлём)! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?! А тут - в наступившем веке и Китай стал экономически опережать англосаксов, и ДВАЖДЫ, казалось бы, уничтоженная в ХХ веке Россия &quot;заерепенилась&quot;...
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15 час.
Алексей Горшков
Насчёт взаимоотношений США и Великобритании - почитайте моё мнение, изложенное в комментарии!
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15 час.

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