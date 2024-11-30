В Вологодской области резко ограничили продажу алкоголя. Щадящие меры для повышения рождаемости

В Вологодской области приняли закон о продаже алкоголя только два часа в деньАлександр Кряжев/РИА Новости Заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни: купить спиртные напитки в магазинах можно будет только с 12:00 до 14:00.