В Вологодской области резко ограничили продажу алкоголя. Щадящие меры для повышения рождаемости

В Вологодской области приняли закон о продаже алкоголя только два часа в деньАлександр Кряжев/РИА Новости Заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни: купить спиртные напитки в магазинах можно будет только с 12:00 до 14:00.
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