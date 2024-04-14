Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в поединке с Порье 1 июня

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет бой против американца Дастина Порье, рассказал глава турнира Дэйну Уайта на пресс-конференцииПоединок между Махачевым и Порье состоится 1 июня.
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