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Новак заявил о праве РФ ввести эмбарго на поставки газа по «Северному потоку 1»

Новак заявил о праве РФ ввести эмбарго на поставки газа по «Северному потоку 1»

Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне, но пока такое решение не принято, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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