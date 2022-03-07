Новак заявил о праве РФ ввести эмбарго на поставки газа по «Северному потоку 1»

Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне, но пока такое решение не принято, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне, но пока такое решение не принято, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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