В Москве благоустроят территорию возле городского вокзала "Щербинка"

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что в Москве будут проведены работы по благоустройству территорий возле городского вокзала "Щербинка" МЦД-2 в ТиНАО.