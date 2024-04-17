В Москве благоустроят территорию возле городского вокзала "Щербинка"

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что в Москве будут проведены работы по благоустройству территорий возле городского вокзала "Щербинка" МЦД-2 в ТиНАО.
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