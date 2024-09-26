Новый сервис "Avito Бизнес 360" поможет предпринимателям вести бизнес

Платформа "Авито" запустит отдельный сервис для предпринимателей, который предложит представителям микро, малых и средних организаций специализированный ассортимент товаров и услуг, а также каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений.
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