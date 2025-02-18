Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине требует сложной дипломатии

ВАШИНГТОН, 18 феварля, ФедералПресс. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине станет возможным только при условии, что все стороны придут к соглашению на «приемлемых» условиях.
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