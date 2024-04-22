Скотт Диксон выиграл этап IndyCar в Лонг-Бич

Скотт Диксон выиграл этап IndyCar в Лонг-БичIndyCarВ США на уличной трассе в Лонг-Бич завершился большой гоночный уик-энд, в рамках которого состоялся третий этап американской серии IndyCar, который принёс победу новозеландскому ветерану серии Скотту Диксону из Chip Ganassi Racing.
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