Банки снижают ставки по вкладам, решение ВС в споре Т-Банка о конвертации валют. Обзор Банки.ру

Банки продолжают снижать ставки по вкладам, обращают внимание «Ведомости». Сбербанк, Т-банк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк (МКБ) на этой неделе объявили о снижении ставок по рублевым вкладам, после того как Банк России сохранил ключевую на уровне 21% 14 февраля.