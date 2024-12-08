Экс-член конгресса Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Деннис Кусинич проинформировал о том, что оказывавшие помощь киевскому режиму и его Вооружённым силам державы обязаны приложить усилия для того, чтобы завершить бушующее на территории Украины противостояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии