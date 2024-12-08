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Кусинич: Помогавшие Киеву страны обязаны участвовать в урегулировании

Кусинич: Помогавшие Киеву страны обязаны участвовать в урегулировании

Экс-член конгресса Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Деннис Кусинич проинформировал о том, что оказывавшие помощь киевскому режиму и его Вооружённым силам державы обязаны приложить усилия для того, чтобы завершить бушующее на территории Украины противостояние.

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