Экс-член конгресса Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Деннис Кусинич проинформировал о том, что оказывавшие помощь киевскому режиму и его Вооружённым силам державы обязаны приложить усилия для того, чтобы завершить бушующее на территории Украины противостояние.