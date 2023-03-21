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Американский футуролог Курцвейл рассказал, когда человечество достигнет бессмертия

Американский футуролог Курцвейл рассказал, когда человечество достигнет бессмертия

Люди смогут достигнуть бессмертия к 2029-2030 году. Об этом рассказал футуролог из США и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл.

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