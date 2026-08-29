Нигерия: 25 боевиков были убиты, когда солдаты отразили атаку возле района Кадия, после чего последовали авиаудары возле Кангарвы и Тунбунса в районе местного самоуправления Кукава (LGA), штат Борно, в ночь с 28 на 29 августа.