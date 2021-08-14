Военнослужащих Нацгвардии США направят в больницы Орегона для помощи медработникам

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила, что в больницы штата будут направлены до 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, чтобы помочь медработникам, не справляющимся с наплывом пациентов из-за распространения штамма коронавируса "дельта".