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Военнослужащих Нацгвардии США направят в больницы Орегона для помощи медработникам

Военнослужащих Нацгвардии США направят в больницы Орегона для помощи медработникам

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила, что в больницы штата будут направлены до 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, чтобы помочь медработникам, не справляющимся с наплывом пациентов из-за распространения штамма коронавируса "дельта".

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