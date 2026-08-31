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Молжаниновские вести

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Собянин рассказал о планах развития московского образования на новый учебный год

О том, как Москва планирует развивать образование в новом учебном году, рассказал Сергей Собянин. Около 1,6 миллиона детей начнут учиться в школах, детсадах и колледжах, где будут работать свыше 110 тысяч педагогов.

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