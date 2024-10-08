Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "Свалка истории - это не метафора, это гильотина." ...........гильотина это для аристократичных гейропейцев, для евро...А мудрый Путин ли...
  • Александр Симаков
    Я извиняюсь, а президент знал, что Вы не одобряете его подбор кадров?  А  когда  Президент курировал Вашу деятельност...Шахназаров назвал...
  • Сергей
    Папа карла третья допизделся - скоро сдохнет!!! И британскую поляну пора ПОЛЬНОСТЬЮ зачистить!!!!Как мелкобритты о...

Соседи, решившие нас учить.

Соседи, решившие нас учить.

Наверняка кому-то не понравится то, что я сейчас озвучу, но и молчать в сложившейся ситуации я тоже считаю недопустимым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лш
Лариса шумбасова
Правильно сказано - у себя на родине учите и учитесь , потому как хвастаться нечем . Не надо нас учить , уж сами как-нибудь разберемся .
Ответить
22 час.
tsan tsan
Ну, царёв обычный барыга, по шумок в 2014 году прихватизироваший семь ялтинских пансионатов. Теперь он говорит, что в России занимается бизнесом.
Ответить
20 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх