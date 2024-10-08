Наверняка кому-то не понравится то, что я сейчас озвучу, но и молчать в сложившейся ситуации я тоже считаю недопустимым.
Соседи, решившие нас учить.
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Правильно сказано - у себя на родине учите и учитесь , потому как хвастаться нечем . Не надо нас учить , уж сами как-нибудь разберемся .
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22 час.
tsan tsan
Ну, царёв обычный барыга, по шумок в 2014 году прихватизироваший семь ялтинских пансионатов. Теперь он говорит, что в России занимается бизнесом.
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20 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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14 час.
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