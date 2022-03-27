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Тимо Вернер: «Стиль Германии подходит мне больше, чем стиль «Челси», возможно. В сборной у меня всегда есть моменты»

Тимо Вернер считает, что стиль игры сборной Германии подходит ему больше, чем стиль «Челси». Нападающий лондонского клуба забил Израилю в товарищеском матче за сборную (2:0).

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