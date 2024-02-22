Приметы и поверья на 23 февраля подскажут, какая погода будет в марте Даниил Архаров23 февраля, согласно народному календарю, отмечают народный праздник Прохор Весновей, который имеет свои традиции и своеобразные приметы.
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