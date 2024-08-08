Влияние Крыма на органическое виноградарство в РФ, особенности производства и роль полуострова в изменении ГОСТа: интервью научного сотрудника «Магарач»

Пионеры органического виноделия Что делать с теми, кто производит некачественное вино, почему в Бахчисарайском районе стало появляться всё больше виноградников и как зародилось органическое виноградарство в Крыму.
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