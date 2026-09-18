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Царьград

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"Зенит" уступил "Анадолу Эфес" в Суперкубке ВТБ со счетом 100:76

"Зенит" уступил "Анадолу Эфес" в Суперкубке ВТБ со счетом 100:76

В Москве "Зенит" проиграл "Анадолу Эфес" со счетом 100:76 в групповом этапе Суперкубка ВТБ. Айк Ирэбу набрал 17 очков, а Бруно Фернандо стал лучшим с 19 очками.

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