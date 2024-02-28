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Эксперты посоветовали не спешить со сменой зимней резины на летнюю

Эксперты посоветовали не спешить со сменой зимней резины на летнюю

Сроки смены зимней резины на летнюю зависят от погодных условий в конкретном регионе, рассказал «Известиям» собственник и руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев.

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