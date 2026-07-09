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Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года

Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года

Германский автоконцерн Volkswagen принял радикальное решение. По данным Der Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете, руководство VW обсуждает остановку производства сразу на четырёх площадках в ФРГ.

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