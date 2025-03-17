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Путин разрешил американской компании выкупить часть российских активов

Путин разрешил американской компании выкупить часть российских активов

Одновременно российским компаниям разрешили выкупить активы у американцев. О каких компаниях идет речь и почему именно эту сделку одобрил президент? По указу президента России Владимир Путина хедж-фонд из США 683 Capital Partners LP получил право выкупить российские ценные бумаги у некоторых американских и британских компаний.

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