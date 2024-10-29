Вечеринка DFM Dance Party сделала осень ярче

На сцену выходили самые яркие исполнители российской танцевальной музыки: Саша Санта, DJ Dimixer, Mona, DJ Safiter, группа «Мохито», DJ Nejtrino, GAYAZOV$ BROTHER$, Александр Попов, Ханна, KUTSUEV, NLO, Никита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии