Кто из жителей Мангистау может получить стоматологическую помощь по ОСМС

В плановом и экстренном порядке стомпомощь могут получить дети и беременные женщины. В экстренном порядке стоматологическая помощь предоставляется: • пенсионерам и ветеранам ВОВ; • лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп; • получателям адресной социальной помощи; • пациентам с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих; • неработающим лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью первой группы; • многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» Ранее мы публиковали, кому положена бесплатная стоматологическая помощь, как ее получить и что в нее входит.