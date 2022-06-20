Ольгу Александровну Умеренкову муж и дети поздравляют с Днем рождения

В твой день рождения, любимая, мы желаем тебе всего самого наилучшего! Пусть над тобой будет мирное небо и ясное солнце! Пусть тебя всегда хранит судьба, пусть жизнь кажется сказочной и без забот! Будь всегда радостной, сияющей, красивой, будь всегда любимой и желанной! Пусть только хорошие новости всегда удивляют тебя! Всех земных благ тебе, любимая наша, достатка и благополучия! Пусть птица счастья часто прилетает к тебе и дарит удачу! Пусть наша любовь будет оберегом для тебя! Пускай тебе всегда во всём везёт, наша хорошая! .