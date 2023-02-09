Выручку из кассы прикарманила сотрудница кафе в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали сотрудницу одного из кафе. Девушка подозревается в краже денег из кассы заведения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Популярные статьи
- Мотострелки ВВО уничтожили опорные пункты условного противника в Республике Бурятия
- Фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане провел учение по противоторпедной защите корабля
- Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по противнику
Свежие комментарии