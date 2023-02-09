Закон, порядок, государство

734 подписчика

Выручку из кассы прикарманила сотрудница кафе в Уссурийске

Выручку из кассы прикарманила сотрудница кафе в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали сотрудницу одного из кафе. Девушка подозревается в краже денег из кассы заведения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх