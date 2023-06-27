Saudi Aramco рассчитывает покорить нефтяные рынки Китая и Индии

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco настроен оптимистично на нефтяных рынках до конца 2023 года, поскольку ожидается, что спрос со стороны крупных импортеров Китая и Индии будет высоким, несмотря на ожидаемый глобальный спад.