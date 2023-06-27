Saudi Aramco рассчитывает покорить нефтяные рынки Китая и Индии

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco настроен оптимистично на нефтяных рынках до конца 2023 года, поскольку ожидается, что спрос со стороны крупных импортеров Китая и Индии будет высоким, несмотря на ожидаемый глобальный спад.
Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco настроен оптимистично на нефтяных рынках до конца 2023 года, поскольку ожидается, что спрос со стороны крупных импортеров Китая и Индии будет высоким, несмотря на ожидаемый глобальный спад.
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