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В США произошел «кадровый кризис» из-за «Северного потока — 2»

В США произошел «кадровый кризис» из-за «Северного потока — 2»

В США сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2», сообщает New York Times.

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