В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют у иностранцев

В России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов Рособрнадзор планирует провести проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан.
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