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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют у иностранцев

В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют у иностранцев

В России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов Рособрнадзор планирует провести проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
все экзаменны для абдуллохов нужно в обязательном порядке проводить под видео фиксацию с сохранением данных для проверки .
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