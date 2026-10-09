Харьковская катастрофа ВСУ: От бандеровцев в Волчанском котле осталась только медийная пена Враг за короткое время выбит с огромной территории, но объясняет это «ловушкой» для ВС РФ В результате ожесточенных боев штурмовые подразделения 128-й омсбр 44-го АК сломили сопротивление бандеровцев 57-й омпбр ВФУ и установили полный контроль над селом Аннополье Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В 2013г. Земля на...
- В Наша власть должн...
- ВА Самая антинаучная...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым