"Автостат": продажи автомобилей Exlantix в РФ начнутся во II квартале 2025 года

Российские продажи автомобилей китайского бренда Exlantix начнутся во втором квартале 2025 года. Об этом агентству "Автостат" сообщил руководитель отдела продаж Exlantix в ГК "Аларм-Моторс" Александр Цылина.
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