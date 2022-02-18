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В Йошкар-Оле сотрудники полиции провели встречу с иностранными студентами

В Йошкар-Оле сотрудники полиции провели встречу с иностранными студентами

Мероприятие состоялось в рамках ежегодной информационной акции «Полиция и общество: обратная связь», главной целью которой является диалог между полицией и гражданами.

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