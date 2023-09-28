Американская нефть поднялась в цене почти на доллар из-за сокращения предложения на мировом рынке Наталья МарковаЦены на нефть в США выросли на почти 1 доллар за баррель 28 сентября, достигнув своего максимума почти 12 месяцев.
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