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Американская нефть поднялась в цене почти на доллар из-за сокращения предложения на мировом рынке

Американская нефть поднялась в цене почти на доллар из-за сокращения предложения на мировом рынке

Американская нефть поднялась в цене почти на доллар из-за сокращения предложения на мировом рынке Наталья МарковаЦены на нефть в США выросли на почти 1 доллар за баррель 28 сентября, достигнув своего максимума почти 12 месяцев.

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