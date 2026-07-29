Лавров отверг идею регистрации товарного знака с известной фразой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС обсудил свою известную фразу "дебилы.". Глава МИД РФ отметил, что не планировал зарегистрировать товарный знак, несмотря на её популярность, и укорил коллег в лицемерии.
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