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Царьград

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Лавров отверг идею регистрации товарного знака с известной фразой

Лавров отверг идею регистрации товарного знака с известной фразой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС обсудил свою известную фразу "дебилы.". Глава МИД РФ отметил, что не планировал зарегистрировать товарный знак, несмотря на её популярность, и укорил коллег в лицемерии.

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