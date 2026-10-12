Трамп заявил, что Путин больше хочет сделки, чем Зеленский

Президент США Дональд Трамп Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку [о мирном урегулировании] больше, чем» украинский лидер Владимир Зеленский.
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