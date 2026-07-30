Мособлгаз завершил строительство газопроводов в 31 пункте Подмосковья

С начала 2026 года Мособлгаз построил новые газораспределительные сети в 31 пункте Подмосковья. По губернаторской программе будут сооружены 260 км сетей, обеспечивая тысячи семей современным газоснабжением.
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