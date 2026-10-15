Если есть хочется каждые один-два часа, то у этого может быть восемь причин: неправильный состав приема пищи, количество съеденного, сладкие перекусы, недостаток жидкости, сна или движений, стресс, а также прием пищи за просмотром видео или сериалов, сообщила «Газете.
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